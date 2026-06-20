В Кинель-Черкасском районе госпитализировали водителя после ДТП

В Кинель-Черкасском районе столкнулись два легковых автомобиля фото: ГУ МВД России по Самарской области

19 июня в Кинель-Черкасском районе в 16:40, 20-летний водитель за рулем ВАЗ-21092, двигаясь со стороны ул. Мира в направлении автодороги Урал-Муханово, на 900 м автодороги «Урал-Муханово-Тимашево» выехал на встречную полосу для обгона. На данном участке маневр был разрешен, однако, молодой человек допустил столкновение с движущимся на встречу автомобилем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«20-летний водитель допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2107, под управлением 57-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Пострадавший водитель ВАЗ-2107 на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение», – сообщают в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.