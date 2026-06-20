В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды

Порывы достигнут 15-18 м/с. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Приволжского УГМС, завтра, 21 июня, в регионе ожидаются сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 15–18 м/с. В связи с этим, в регионе объявлен желтый уровень опасности.

ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей соблюдать меры безопасности. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Если непогода застала на улице, укрыться следует в подъездах или подземных переходах. Спасатели предупреждают, опасно находиться у стен домов, а также нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Кроме того, смертельно опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборванным проводам.

Жителям советуют убрать хозяйственные вещи с балконов и дворов, обрезать сухие деревья, а автомобили ставить в гаражи или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.