В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в 37-м областном национальном празднике «Сабантуй»

В Самаре прошел национальный праздник Сабантуй фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

20 июня, в парке им. Ю.А. Гагарина состоялся областной татарский национальный праздник «Сабантуй - 2026», собравший представителей татарской общины и гостей из разных уголков. Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжестве, которое в этом году прошло под знаком Года единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. На празднике развернулись народные гуляния, ярмарка, традиционные состязания, от борьбы «Көрәш» до лазания на столб, а также футбольный турнир и конкурсы для самых ловких и сильных.

«В светлый праздник мы вместе, мы рядом. Мы живем в большой многонациональной стране. Наш Президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. И мы здесь, в Самаре, живем по-настоящему как одна большая семья – семья дружная, крепкая», — подчеркнул глава региона.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, в свою очередь, зачитал приветствие Рустама Минниханова и отметил, что два субъекта, поддерживая друг друга, идут вперед как единая команда, призвав всех быть верными и преданными России.

Особое внимание на празднике уделили поддержке участников специальной военной операции. Состоялась передача 30 автомобилей для добровольческого отряда «БАРС» и беспилотников, собранных при участии общественной организации «Дуслык». Губернатор вручил награды активистам татарских объединений и выразил уверенность в скорой победе, передав низкий поклон бойцам. В Самарской области, где проживает свыше 95 тысяч татар, действуют 15 национально-культурных объединений и школы с изучением татарского языка, а Сабантуй уже 37 лет остается символом дружбы и единства народов региона.