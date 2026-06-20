Девушки из Самарской области стали призерами Международных соревнований в кросс-кантри

Спортсменки из Самары стали призерами Международных соревнований Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Башкортостан на знаменитом горнолыжном курорте «Банное» завершился Кубок России по скоростному спуску (даунхиллу), а также стартовали Международные соревнования по маунтибайку. Участие приняли и девушки из Самарской области, спортсмены разыграли медали в дисциплине даунхилл и «короткий круг». Об этом рассказали в Федерации велоспорта России.

Самарчанки Елизавета и Дарья Тисленко стали призерами Международных соревнований в кросс-кантри-короткий круг. Елизавета первенствовала у женщин, а Дарья пришла третья.

Поздравляем самарских спортсменов.