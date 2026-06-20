Самарские водители троллейбусов взяли призовые места на Всероссийском конкурсе профмастерства

Самарские водители троллейбуса выступили на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства фото: МП г. о Самара "ТТУ"

Водители из Самары достойно представили город на XXII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Виктор Косыгин одержал победу в номинации «Лучший в приёмке подвижного состава перед выездом на линию» и занял шестое место в общем зачете. Его коллега Иван Тюлькин, который ранее стал вторым на городских соревнованиях, в общем рейтинге поднялся на 13-ю строчку из 42 возможных. Об этом рассказали в МП г.о. Самара «ТТУ».

Конкурсанты показали высокий уровень знаний Правил дорожного движения, продемонстрировали культуру обслуживания маломобильных пассажиров, навыки приёмки подвижного состава и виртуозное вождение.

Победителем стала и школьница Полина Зиновьева, она выиграла IV Всероссийский детский фестиваль «Транспорт: будущее» в номинации «Трудовые династии». В ее семье множество сотрудников троллейбусных депо Куйбышева и Самары, и сама Полина не исключает, что продолжит славную династию.