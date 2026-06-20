Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стал обладателем «Золотой Маски»

Самарский академический театр оперы и балета стал обладателем "Золотой Маски" фото: пресс-служба театра оперы и балета

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича стал обладателем «Золотой Маски». Торжественная церемония вручения состоялась 20 июня на сцене Омского государственного музыкального театра. Главную театральную премию страны в номинации «Опера» получила постановка «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Золотая Маска» в номинации «Опера» – это новое достижение театра. Высокая оценка профессионального сообщества – результат работы всего коллектива Шостакович Опера Балет! От души поздравляю каждого, горжусь быть частью команды театра имени великого Шостаковича!», – поделился эмоциями Евгений Хохлов, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик.

Режиссёром-постановщиком, художником-постановщиком и автором костюмов стал Иван Складчиков. Премьера оперы состоялась 5 сентября 2024 года.