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НовостиОбщество20 июня 2026 16:13

В Самаре Вячеслав Федорищев вручил медали лучшим выпускникам Самарского университета им. С. П. Королева

Самарский университет им. Королева утвердил стратегию развития до 2036 года
Екатерина СЕМЕНОВА
Губернатор Самарской области вручил медали лучшим выпускникам Самарского университета им. С. П. Королева фото: Пресс-служба Самарского университета им. С.П. Королева

Губернатор Самарской области вручил медали лучшим выпускникам Самарского университета им. С. П. Королева фото: Пресс-служба Самарского университета им. С.П. Королева

20 июня, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королева. В мероприятии приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, вице-президент РАН Сергей Чернышев, члены наблюдательного и попечительского советов, руководители ведущих предприятий региона. Главным итогом заседания стало утверждение Стратегии развития университета. Губернатор Самарской области подчеркнул важность очного формата встречи.

«Рад, что у университета такие сильные партнеры, самое главное, помимо фундамента советской инженерной школы, которая до сих пор является лучшей, постоянно искать новые возможности для учета тех технологических шагов, которые были сделаны и на производствах, и в университете, чтобы наши ребята были самыми конкурентоспособными. Люди конкурируют между собой в профессиях, будучи на разных континентах, создавая продукты, которые поднимаются в космос или в небо. Нам нужно сделать все, чтобы наши были самые лучшие», - сказал губернатор Самарской области.

Ректор Владимир Богатырев подчеркнул, что главным итогом стало утверждение Стратегии развития университета как одного из ведущих инженерных вузов страны. Это не просто документ, а дорожная карта, которая позволит к 2036 году выйти на уровень национальной инженерной школы мирового уровня, сфокусированной на киберфизических системах, авиации, космонавтике и робототехнике. Также на заседании рассмотрели планы по расширению сотрудничества с индустриальными партнёрами и развитию инфраструктуры. Кроме того, состоялась церемония вручения медалей Губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании» 29 выпускникам, которые учились исключительно на «отлично». Глава региона поздравил ребят и призвал их не терять связь с университетом и Самарской областью.