В Самаре Вячеслав Федорищев вручил медали лучшим выпускникам Самарского университета им. С. П. Королева

Губернатор Самарской области вручил медали лучшим выпускникам Самарского университета им. С. П. Королева фото: Пресс-служба Самарского университета им. С.П. Королева

20 июня, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королева. В мероприятии приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, вице-президент РАН Сергей Чернышев, члены наблюдательного и попечительского советов, руководители ведущих предприятий региона. Главным итогом заседания стало утверждение Стратегии развития университета. Губернатор Самарской области подчеркнул важность очного формата встречи.

«Рад, что у университета такие сильные партнеры, самое главное, помимо фундамента советской инженерной школы, которая до сих пор является лучшей, постоянно искать новые возможности для учета тех технологических шагов, которые были сделаны и на производствах, и в университете, чтобы наши ребята были самыми конкурентоспособными. Люди конкурируют между собой в профессиях, будучи на разных континентах, создавая продукты, которые поднимаются в космос или в небо. Нам нужно сделать все, чтобы наши были самые лучшие», - сказал губернатор Самарской области.

Ректор Владимир Богатырев подчеркнул, что главным итогом стало утверждение Стратегии развития университета как одного из ведущих инженерных вузов страны. Это не просто документ, а дорожная карта, которая позволит к 2036 году выйти на уровень национальной инженерной школы мирового уровня, сфокусированной на киберфизических системах, авиации, космонавтике и робототехнике. Также на заседании рассмотрели планы по расширению сотрудничества с индустриальными партнёрами и развитию инфраструктуры. Кроме того, состоялась церемония вручения медалей Губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании» 29 выпускникам, которые учились исключительно на «отлично». Глава региона поздравил ребят и призвал их не терять связь с университетом и Самарской областью.