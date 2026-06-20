Между Самарой и Йошкар-Олой запустят ежедневные автобусы с 23 июня

Между Самарой и Йошкар-Олой запустят ежедневные автобусы фото: Сообщество Внешний транспорт Марий Эл

С 23 июня автобусные рейсы из Йошкар-Олы в Самару станут ежедневными. На направлении появится новый перевозчик: самарская компания "Автостар" будет отправлять автобусы по нечётным числам от Республиканского автовокзала столицы Марий Эл в 16:45. По чётным датам продолжит курсировать транспорт чувашской компании "Якорь", отправление в 17:45 от Республиканского автовокзала и в 18:00 от автовокзала на Кокшайском проезде. Об этом сообщили в сообществе Внешний транспорт Марий Эл.

Маршруты обоих перевозчиков проходят через Тольятти, кроме того, на рейсах "Автостара" по нечётным числам пассажиры смогут добраться до Димитровграда.

Стоимость билетов на автобус по маршруту Йошкар-Ола – Самара составит от 2800 рублей.