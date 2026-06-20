В Самарской области утонули трое детей

В Самарской области погибли трое детей на водоема фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

За сутки в Самарской области произошло сразу две трагедии на водоёмах. 18 июня на реке Сок в поселке Калмыковка Красноярского района утонула девочка 2013 года рождения. Поисковые работы вели водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения. На протяжении трёх дней специалисты обследовали около двух километров дна с помощью гидролокатора. Только на третий день тело обнаружили под завалами из бревен на глубине 6 метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«Вечером того же дня в районе поселка Сургут Сергиевского района из реки Сургут спасатели достали тела двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения. Оба инцидента произошли в местах, не оборудованных для купания», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают, купаться можно только в разрешённых местах, в безветренную погоду при температуре воды не ниже 17–19 градусов и воздуха 20–25 градусов. Находиться в воде стоит не дольше 10–15 минут, перед заплывом необходимо обтереть тело водой. Категорически запрещено купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина. Если запутались в водорослях, нельзя делать резких движений, нужно лечь на спину и спокойно плыть к берегу.