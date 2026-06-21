Спрос на китайские авто с пробегом вырос весной на 32,7% в Самарской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
За весенний сезон 2026 года в Самарской области произошли изменения на рынке китайских автомобилей с пробегом. Спрос на них вырос на 32,7% по сравнению с 2025-м. Их средняя стоимость составила 1,9 миллионов рублей. Об этом сообщает Авито Авто.
«Наиболее заметную динамику спроса показали EXEED (больше чем в два раза) и Changan (+50,2%). А самыми популярными моделями стали HAVAL Jolion, Chery Tiggo (T11) и LIFAN X60», – рассказали в пресс-службе.
В топ-5 также вошли Chery (+49,8%), HAVAL (+44,6%) и Great Wall (+31,5%). Прошедшей весной средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В подборку попали Geely Emgrand EC7 (-16,7%), Great Wall Hover H3 (-12,4%), Great Wall Poer (-12,2%.), а также Chery Tiggo (T11), LIFAN X60 и Solano, Changan UNI-V и др.
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