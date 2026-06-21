Фильм «Каруза» покажут в Самаре в День памяти и скорби 22 июня

Фильм рассказывает историю дружбы мальчика и его верной собаки. Фото: кинотеатр «Художественный»

В День памяти и скорби, 22 июня 2026 года, в 13:00 в Самаре покажут фильм «Каруза» в кинотеатре «Художественный». Об этом сообщает минкульт Самарской области.

«85 лет назад началась самая страшная война в истории нашей страны. Этот день навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, стойкости и великой утраты. Присоединяйтесь к кинопоказу, чтобы вспомнить и почтить память героев», – рассказали в пресс-службе.

Пронзительная военная драма показывает историю дружбы мальчика и его верной собаки, которые ищут еду для жителей блокадного Ленинграда. Фильм является важным напоминанием о том, какой ценой досталась Победа, и о силе человеческого духа даже в самые темные времена. Билет стоит 170 рублей.

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