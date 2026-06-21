Председатель Самарской Губдумы Котельников поздравил врачей с Днем медработника

В регионе в сфере медицины трудится более 70 тысяч человек. Фото: Самарская Губдума

В воскресенье, 21 июня, председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников поздравил всех причастных с Днем медицинского работника. В этот профессиональный праздник чествуются те, кто посвятил себя спасению здоровья и жизней людей.

«Искренне желаю всем медработникам крепкого здоровья, профессионального признания и роста, новых успехов в благородном труде, бесконечного запаса сил и верности профессии», – сказал Котельников.

В регионе в сфере медицины трудится более 70 тысяч человек. По словам академика РАН, системная поддержка отрасли здравоохранения является долговременным приоритетом государственной политики. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» получилось провести комплексное обновление в помощь работникам отрасли.

В Самарской области ведется работа по строительству поликлиник, больниц, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, капитальному ремонту медучреждений, поставке оборудования, машин скорой и неотложной помощи. Отдельное внимание уделяется привлечению и закреплению кадров.

Особые слова благодарности Геннадий Котельников выразил медицинским работникам, которые рискуют собой на поле боя, спасают участников СВО в полевых госпиталях, трудятся в реабилитационных центрах. Также он выразил почтение ветеранам отрасли.

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