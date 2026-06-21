Холодную воду отключат на ряде улиц в Самаре 21 июня

В течение дня адреса могут меняться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 21 июня, в Самаре по ряду адресов отключат холодную воду из-за необходимости провести ремонтные работы. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«По этим и близлежащим адресам возможны отключения ХВС. В течение дня они могут меняться. Если адреса нет в списке, а вода все равно отсутствует, сначала надо обращаться в свою управляющую компанию», – рассказали в пресс-службе.

Так, без воды останется частный сектор на улицах Халиловской, Мельничной, Данилевского, пер. Шкиперский и прилегающих. Запастись водой лучше на улицах Черниговской, 15, 17, Курильской, 61, 63, 65, 66, 68, 70.

Также ХВС могут отключить на Дыбенко, 114. А на улице Гагарина продолжается перекладка канализационной линии.

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