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НовостиОбщество21 июня 2026 10:38

Новая неделя начнется с грозы и ливня в Самарской области 22 июня

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы, ветра и града
Ирина СИНЕГУБОВА
Местами в регионе ожидается сильный дождь.

Местами в регионе ожидается сильный дождь.

Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, в Самарской области прогнозируют грозу, ливень и сильный ветер. Может даже пойти град. Жителей попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе ожидается сильный дождь, гроза со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, град, — рассказали в Приволжском УГМС.

Чтобы избежать несчастных случаев, при грозе лучше остаться дома, закрыть окна, двери и дымоходы, подальше держаться от электропроводки и антенн, отключить от сети радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном.

Если гроза застала на улице, нужно спрятаться в ближайшем здании, нельзя для укрытия выбирать сараи и одинокие деревья, находиться на возвышенностях, открытых незащищенных местах, у воды. В случае движения на автомобиле рекомендуется остановиться и переждать.

Напомним, непогода продолжается в Самарской области весь июнь и пока не планирует покидать регион.