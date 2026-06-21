Полицейские напомнили жителям Самарской области о безопасности на водоемах

Людей призвали соблюдать меры предосторожности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области сотрудники полиции провели профилактическую работу с жителями региона. Речь шла о безопасном отдыхе у воды и соблюдении пожарной безопасности. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Призываем людей соблюдать меры предосторожности. В случае происшествия необходимо звонить по телефону 112», – рассказали в пресс-службе.

В Исаклинском районе правоохранители напомнили жителям о правилах поведения на водоемах, недопустимости купания в необорудованных местах и нахождения у воды в состоянии алкогольного опьянения.

Участникам встреч также разъяснили меры пожарной безопасности при отдыхе на природе, основы оказания первой помощи пострадавшим и алгоритм обращения в экстренные службы. Напомним, два мальчика и одна девочка утонули во время купания в Самарской области, СК проводит проверки из-за гибели трех детей.

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