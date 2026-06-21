Самарцы в среднем тратят 32 тысячи рублей в год на самообразование

26% назвали обучение делом привычки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 6 из 10 опрошенных жителей продолжают учиться после школы, колледжа и вуза. В среднем они тратят на самообразование 32 тысячи рублей в год. Об этом сообщает Авито.

«Более четверти изучают историю и литературу, финансы и иностранные языки. 52% опрошенных учатся просто для себя, удовольствия и развития. 27% горожан проходят дополнительное обучение ради карьеры», – рассказали в пресс-службе.

26% назвали обучение делом привычки, 19% – способом сменить профессию, 18% – возможностью знать новые тренды. Еще 15% занимаются ради поиска новых друзей и общения.

Самым популярным источником новых знаний стали чтение книг, научных статей и просмотр видео. 3 из 10 опрошенных посещают онлайн и офлайн-курсы или берут индивидуальные уроки.

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