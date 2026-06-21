Самарцам дали советы по выбору качественного сыра

Натуральный сыр содержит 20-30% легкоусвояемого молочного белка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Самарцам рассказали, как выбрать качественный сыр и какие ингредиенты должны быть в составе. При покупке стоит обратить внимание на надпись на этикетке, упаковку и состав. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Самарской области.

«В случае «сырного продукта» вместо части молочного жира используется заменитель. Лучше выбирать сыр в фабричной упаковке, так как она гарантирует отсутствие посторонних бактерий», – рассказали в пресс-службе.

Для изготовления натурального сыра используются сырое коровье молоко исключительно высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, соль, бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий, а также натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

Натуральный сыр содержит 20-30% легкоусвояемого молочного белка и витаминов А, Е, D, С, группы В, РР, железо, калий, кальций, магний, цинк и др. Отмечается, что такой продукт не будет стоит дешево.

Сыр хорошего качества, если на разрезе у него ровный рисунок из глазков, ровная тонкая корка с полимерной пленкой, эластичная и однородная консистенция, присутствует сырный аромат.