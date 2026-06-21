Самый длинный световой день в году идет в Самаре 21 июня

Жители могли в полдень наблюдать самые короткие тени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 21 июня 2026 года, в Самаре наблюдается летнее солнцестояние, когда самый длинный световой день в году и самая короткая ночь в Северном полушарии Земли. Об этом сообщает Московский планетарий.

«Летнее солнцестояние наступило в 11:24 по московскому времени. В этот момент Солнце достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира», – рассказали в пресс-службе.

Солнце взошло на северо-востоке, а зайдет за горизонт на северо-западе. Оно поднялось на наибольшую высоту над горизонтом на юге. Жители могли в полдень наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года.

После этого события в Северном полушарии планеты наступило астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима.

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