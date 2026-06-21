Мэр Самары Носков поздравил всех причастных с Днем медработника

Мэр написал поздравление в своем канале МАХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Самары Иван Носков поздравил всех причастных с Днем медицинского работника. Он отметил высокий уровень профессионализма и лучшие человеческие качества представителей профессий этой сферы.

«Поздравляю всех, кто ежедневно лечит, спасает, возвращает к жизни своих пациентов. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Желаю всем медикам крепкого здоровья, сил, профессионального роста, благополучия и простого человеческого счастья», – написал мэр в своем канале МАХ.

Отдельно Носков обратил внимание на то, что сейчас многие врачи еще и рискуют жизнью, работая на передовой СВО. Он уверен, что мужеству, бесстрашию и верности служебному долгу нужно учиться у военврачей.

Напомним, хирург из Самары спас в полевых условиях бойца СВО со сквозным ранением сердца от верной смерти.