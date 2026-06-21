Свежий песок завезли на все пляжи Самары

Самарцев просят не подходить близко к рабочим зонам. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным на воскресенье, 21 июня, в Самаре песок завезли на все городские пляжи. Его уже полностью разровняли на 1-й и 2-й очередях набережной, Красной Глинке и у «Можайского». Об этом сообщили в городской администрации.

«Сейчас красота наводится на 4-й очереди набережной у Ладьи, там вовсю работает техника. Просим не подходить близко к рабочим зонам ради безопасности», – рассказали в пресс-службе.

На 2-й очереди уже на 90% смонтировано и расставлено пляжное оборудование. В этом году снова было закуплено новое оборудование, всего более 1,4 тысяч единиц выставят на восьми пляжах Самары. Там появится еще больше деревянных настилов, открытых душевых, раздевалок, скамеек и других удобств для загорания и купания.

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