В Самарской области прогнозируют до +26 градусов в начале недели

Дожди не хотят покидать регион. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, начало недели обещает быть теплым, но снова дождливым и ветреным. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В понедельник, 22 июня, в регионе ожидаются сильные дожди, гроза и град. Температура воздуха днем составит +19…+24 °C, а северо-западный ветер достигнет 5-10 м/с. В ночь на 23 июня пройдет ливень, похолодает до +12...+17 °C.

Днем во вторник температура достигнет +20…+25 °C, местами прогнозируется дождь с грозой, ветер усилится до 7-12 м/с, а где-то до 15-20 м/с. Ночью ливни идти не перестанут, температура понизится до +12...+17 °C.

В среду, 24 июня, днем будет так же дождливо, как и в предыдущие дни. Должно потеплеть до +21...+26 °C.

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