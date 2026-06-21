19-летний водитель «ВАЗ-2115» врезался в Volkswagen Polo в Самаре

Врачи назначили парню стационарное лечение.

В субботу, 20 июня, в 00:20 в Советском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал парень. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в Volkswagen Polo. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Молодой человек ехал по улице Промышленности в направлении улицы Мориса-Тореза. В районе дома № 262 он начал поворачивать налево на улицу Советской Армии и допустил столкновение с другой машиной», – рассказали в пресс-службе.

В это время во встречном направлении двигался 54-летний мужчина на Volkswagen Polo. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадали водитель отечественной легковушки. Врачи назначили ему стационарное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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