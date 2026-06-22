Самарскую область на этой неделе накроет затяжная магнитная буря

4-балльная магнитная буря продержится до вечера 27 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе метеочувствительным самарцам придется непросто. Нас ждет затяжная магнитная буря, предупреждают синоптики. По данным сервиса my-calend.ru, 22 июня начнется слабая геомагнитная буря силой в три балла. К вечеру ее интенсивность увеличится до четырех баллов, что уже соответствует малой буре.

«В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость», – говорится в прогнозе.

4-балльная магнитная буря продержится до вечера 27 июня. В это время метеочувствительным самарцам советуют ограничить физическую нагрузку, есть меньше жирного и сладкого, ограничить употребление алкоголя, избегать стрессов и вовремя ложиться спать.

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