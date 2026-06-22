В Самарской области у пьяного водителя конфисковали Nissan X-Trail

Водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Самарской области попался пьяным за рулем в Октябрьске. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Суд решил конфисковать его Nissan X-Trail и обратить авто в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

«Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов города Октябрьска. В рамках производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали японский кроссовер и передали его в воинскую часть», — рассказали в ведомстве.

Водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, лишили машины по решению суда. Автомобиль отправили в зону проведения специальной военной операции.

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