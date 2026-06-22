Канализация заливает 9-ю просеку в Самаре уже два месяца

Рядом с местом излива находятся около 100 домов Фото: народный фронт Самарской области

В Самаре на 9-й просеке, 2-й линии у дома №42 почти два месяца течет канализационный колодец. Стоки размыли дорогу, а вокруг колодца образовался провал, который продолжает расти. Во всей округе стоит запах канализации. Об этом сообщает Народный фронт Самарской области.

«Сети построили еще в 1960-х годах. Только за последние два года здесь произошло восемь аварий. Рядом с местом излива находятся около 100 домов, детский санаторий «Юность» и детское отделение областного противотуберкулезного диспансера», — говорится в сообщении.

Жители обращались в администрацию города и района, прокуратуру, к губернатору и в РКС-Самара. Ресурсоснабжающая организация заявляет, что сети не на её балансе. Администрация указывает, что их не признали бесхозными. Народный фронт обратился в мэрию с просьбой устранить аварию, а в прокуратуру — проверить длительное бездействие властей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал