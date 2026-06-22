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НовостиОбщество22 июня 2026 5:09

Пенсионные сбережения самарцев предложили увеличить с помощью новой программы

Новый механизм сбережения пенсионных накоплений могут ввести для самарцев
Александра ТАЙБАТРОВА
Сейчас у некоторых граждан средства находятся в СФ РФ, а у некоторых – в негосударственных пенсионных фондах

Сейчас у некоторых граждан средства находятся в СФ РФ, а у некоторых – в негосударственных пенсионных фондах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили перевести старые пенсионные накопления в новую программу долгосрочных сбережений. Пока инициативу обсуждают, но если ее примут, то это окажет влияние на всех россиян, в том числе на самарцев.

Сейчас у некоторых граждан средства находятся в СФ РФ, а у некоторых – в негосударственных пенсионных фондах. Эти накопления предлагают перенести в программу долгосрочных сбережений как единовременный взнос.

Если инициатива получит ход, то соцфонд будет отвечать за страховую пенсию. А основной формой для долгосрочных сбережений станет ПДС, пишет rg.ru со ссылкой на источник в Госдуме.

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