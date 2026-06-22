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НовостиПроисшествия22 июня 2026 5:29

В Самарской области размыло трассу на подъезде к Оренбургу

В Нефтегорском районе перекрыли движение на участке федеральной трассы
Александра ТАЙБАТРОВА
Ширина поврежденного участка составляет 20 метров, на месте работает дорожная служба

Ширина поврежденного участка составляет 20 метров, на месте работает дорожная служба

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

На участке федеральной трассы М-5 (подъезд к Оренбургу) в Самарской области размыло дорогу. Из-за этого движение на 82 километре трассы перекрыто, предупредили в МЧС Самарской области. Судя по фото, опубликованному ведомством, провал оказался таким глубоким, что в него провалился большегруз – и застрял.

«Ширина поврежденного участка составляет 20 метров, на месте работает дорожная служба», – уточнила пресс-служба регионального МЧС.

Объехать поврежденный участок можно двумя дорогами протяженностью 65 и 70 километров. Движение на подъезде к Оренбургу с 74 по 93 километры с Нефтегорском районе пока перекрыли.

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