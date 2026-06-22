Глава Самары Иван Носков обратился к горожанам в День памяти и скорби

Читать фронтовые письма, показывать фотографии, смотреть фильмы о войне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Самары обратился к жителям 22 июня, в День памяти и скорби. Он напомнил, что эта дата навсегда останется в памяти народа как начало долгих лет испытаний и мужества. Об этом сообщил Иван Носков в своем канале МАКС.

«Мы не были свидетелями тех событий. Мы не знаем вкус блокадного хлеба. Но мы помним. Мы не забыли Брест, Курск, Сталинград, Ржев, Севастополь. Мы помним лица и судьбы своих близких — фронтовиков, тружеников тыла, детей войны», — сказал Иван Носков.

Мэр призвал самарцев не молчать. Он посоветовал рассказывать детям и внукам о подвигах предков. Читать фронтовые письма, показывать фотографии, смотреть фильмы о войне. По словам главы города, важно пропускать через себя боль, пережитую дедами и прадедами. «Вечная память павшим героям, вечная слава живым», — добавил Носков.

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