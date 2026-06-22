Рейсы из самарского аэропорта Курумоч задерживают и отменяют 22 июня

Воздушное пространство в Самарской области открыто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 июня отмечаются перебои в работе самарского аэропорту Курумоч. По данным онлайн-табло, отменены самолеты до Москвы, которые должны были отправиться в 10.00, 12.10 и 13.25.

Еще четыре рейса из Самары задерживаются. Позже расписания вылетят самолеты до Сочи (три рейса) и Краснодара.

Есть изменения и в графике рейсов, которые должны приземлиться в Самаре. Отменены три самолета из Москвы, задерживаются рейсы из Душанбе и Сочи.

При этом воздушное пространство в Самарской области открыто. А вот в Москве и Сочи, по данным Росавиации, вводили временные ограничения на работу аэропортов.

Пассажирам советуют уточнять время отправки своего рейса заранее.

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