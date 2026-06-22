Самарцам объяснили, как избежать кишечных инфекций летом

Фрукты и овощи надо промывать под проточной водой со щеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области летом растет риск кишечных инфекций и пищевых отравлений. Жара и влажность создают идеальные условия для размножения вирусов и бактерий. Люди чаще пьют сырую воду и едят немытые фрукты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

«Среди опасных инфекций — дизентерия, сальмонеллез, ротавирус и гепатит А. Возбудители попадают в организм и вызывают тошноту, рвоту, диарею и обезвоживание. Особенно это опасно для детей», — говорится в сообщении.

Самарцам рекомендуют тщательно мыть руки с мылом. Воду перед употреблением нужно кипятить или покупать бутилированную. Фрукты и овощи надо промывать под проточной водой со щеткой, затем ошпаривать кипятком. Мясо, рыбу и салаты лучше готовить на один раз.

Остатки еды можно хранить в холодильнике не более шести часов. Молочные продукты в жару лучше не хранить. Важна тепловая обработка — при температуре выше 70 градусов микробы погибают. Также советуют следить за чистотой на кухне, вовремя выносить мусор и не ставить пакеты из магазина на стол.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал