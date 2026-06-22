В Самаре Волга за выходные незначительно прогрелась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на затяжные дожди, которые нагрянули в Самарскую область, температура воды в Волге пока не опускается и стабильно держится на довольно высокой отметке. Но можно ли сейчас купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Сызрани и Тольятти по состоянию на 22 июня 2026 года.

Теплее всего вода сейчас у берегов Тольятти – почти +22 градуса. Хотя несколько дней назад вода все же была теплее.

В Самаре Волга за выходные незначительно прогрелась, ее температура приблизилась к отметке в +21 градус. Примерно такая же температура фиксируется в Сызрани, но здесь она, наоборот, пошла на понижение.

На этой неделе самарцев ждут проливные дожди и грозы. Такая погода не располагает к отдыху на пляже. Ждем возвращения тепла и солнца!

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