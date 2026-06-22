Самарская телебашня засияет в День памяти и скорби

Подсветка будет работать с наступления сумерек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня в Самаре включат архитектурно-художественную подсветку телебашни в День памяти и скорби. На медиафасаде появятся надписи «22 июня – День памяти и скорби» с изображениями вечного огня, гвоздик и георгиевской ленты. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Учитывая годовщину начала Великой Отечественной войны, в программу добавили военные изображения с надписями «Тот самый первый день войны», «22 июня ровно в 4 утра» и «85 лет», — говорится в сообщении.

Подсветка будет работать с наступления сумерек до 24:00. Тематические подсветки также включат на телебашнях и мачтах во многих городах России.

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