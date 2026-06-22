В России меняют зарубежные банкоматы на отечественные

Банк наращивает географию присутствия своих банкоматов / Фото: пресс-служба ВТБ

В России на смену устаревшим банкоматам приходят современные модели отечественного производства. Они постепенно замещают зарубежные решения, сообщает пресс-служба ВТБ.

Так, банк увеличил число банкоматов до 20 тысяч, объединив свои устройства с сетью Почта Банка и нарастив собственный парк. Более 2,5 тыс. из них установлены в отделениях Почты России. С начала года банкоматы появились в 175 населенных пунктах, которые ранее не входили в географию присутствия. Охвачены все 89 регионов России - от Балтийска в Калининградской области до Анадыря на Чукотке.

«За счет расширения бизнеса мы наращиваем географию присутствия наших банкоматов, которые востребованы не только нашими клиентами, но и держателями карт других банков. С начала года оборот по сторонним картам увеличился на 39%. Сегодня мы активно работаем над размещением банкоматов в удобных локациях, обновляем их дизайн, а также расширяем функционал – от открытия вкладов до переводов пенсий. Переход на российские решения укрепляет технологическую базу и позволяет повышать уровень сервиса», – прокомментировала вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина.

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