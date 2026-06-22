Акцию «Огненные картины войны» провели в Самарской области

Начало картина взяла из Вечного огня. Фото: пресс-служба «ЕР»

Самарская область присоединилась к акции «Огненные картины войны». В Самаре зажгли более 1000 свечей в память о защитниках Родины. Для изображений выбран Монумент Славы и легендарный штурмовик Ил-2. Начало картина взяла из Вечного огня. Огонь представителям молодежи передал исполнительный директор СамРО ВОД «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов. В акции участвовали члены регионального правительства, депутаты, участники СВО и др.

«Это память о наших предках, которые отдали самое ценное – свои жизни», — подчеркнул Герой РФ, помощник губернатора Самарской области Денис Портнягин.

Участники акции возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Память павших героев почтили минутой молчания.

Губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День памяти и скорби.

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