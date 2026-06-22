Жители Самары определили лучшие места для идеального отпуска

34% выбирают зарубежные поездки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцы рассказали, где хотели бы провести идеальный отпуск. 41% жителей считают лучшим вариантом отдых в России, 34% выбирают зарубежные поездки, 25% не могут определиться. Об этом сообщил сервис SuperJob по итогам опроса с 27 мая по 16 июня 2026 года.

«Мужчины чаще голосуют за внутренний туризм — 43% против 39% у женщин. Горожанки чаще называют зарубежный отдых — 38% против 30% среди мужчин. Молодежь до 35 лет предпочитает заграницу — 39%, отдых в России выбирают 33%», — рассказали аналитики сервиса.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция (11% голосов). На втором месте Италия (10%), на третьем — Таиланд (9%). По 7% набрали Египет, Китай и Греция. Во внутреннем туризме самые популярные места — Сочи и Адлер (12%). Еще 10% предпочитают отдых дома. Крым выбрали 8% самарцев, курорты Краснодарского края — 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 6% голосов, Байкал — 3%.

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