Два подростка на электросамокате сбили женщину в Самаре

По этому факту проводят проверку, всех участников ДТП уже установили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на 28-летнюю женщину наехал электросамокат, которым управляли двое несовершеннолетних. Информация об этом появилась в соцсетях, факт инцидента «КП-Самара» подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Женщина сообщила, что во время прогулки на улице Крымской в Самаре на нее наехал электросамокат», – уточнила пресс-служба ведомства.

Самарчанка обратилась в отделение полиции по Железнодорожному району. По этому факту проводят проверку, всех участников ДТП уже установили. После может быть принято решение об уголовном или административном деле.

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