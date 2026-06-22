Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:34

Два подростка на электросамокате сбили женщину в Самаре

Жительница Самары обратилась в полицию после наезда электросамоката
Александра ТАЙБАТРОВА
По этому факту проводят проверку, всех участников ДТП уже установили

По этому факту проводят проверку, всех участников ДТП уже установили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на 28-летнюю женщину наехал электросамокат, которым управляли двое несовершеннолетних. Информация об этом появилась в соцсетях, факт инцидента «КП-Самара» подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Женщина сообщила, что во время прогулки на улице Крымской в Самаре на нее наехал электросамокат», – уточнила пресс-служба ведомства.

Самарчанка обратилась в отделение полиции по Железнодорожному району. По этому факту проводят проверку, всех участников ДТП уже установили. После может быть принято решение об уголовном или административном деле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал