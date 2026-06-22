Градостроительные регламенты в границах исторического поселения изменят в Самаре

В Самаре продолжается работа над Единым документом территориального планирования в отношении исторического центра. Фото: https://vk.com/club230053509

В Самаре продолжается работа над Единым документом территориального планирования в отношении исторического центра. В региональном минграде прошло совещание на эту тему с участием представителей ГИООКН, НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».

«Разбираемся детально, расписываем все обоснования. Исторический центр Самары будем развивать, сохраняя ценное наследие», – сказала министр градостроительной политики Екатерина Семенова.

Сейчас эксперты определяют, как нужно изменить градостроительные регламенты в историческом центре, какие зоны включат в генплан. Отдельный вопрос – это возможность получения разрешения на строительство в конкретных кварталах для потенциальных застройщиков. В историческом центре есть свои ограничения, поэтому важно синхронизировать процессы при разработке документов, отметили в минграде.

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