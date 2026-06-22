Житель Самарской области нашел патроны в дачном массиве

При досмотре мужчина добровольно выдал 11 предметов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сотрудники ГАИ задержали пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте в Отрадном. Им оказался 50-летний житель Исаклинского района. При досмотре мужчина добровольно выдал 11 предметов, похожих на патроны. Экспертиза показала, что они пригодны для стрельбы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина пояснил, что недавно нашел патроны в дачном массиве и решил оставить себе. Ранее он был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в полиции.

В отношении жителя завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении и ношении боеприпасов. Ему избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Кроме того, за нарушение ПДД мужчине назначили штраф 500 рублей.

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