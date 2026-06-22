Самарская область примет более тысячи участников Спартакиады народов России

Участие примут более 9000 спортсменов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более тысячи спортсменов и судей примут участие в Спартакиаде народов России в Самарской области. Делегация Федеральной дирекции спортмероприятий осмотрела объекты в Самаре и Тольятти. Соревнования пройдут в августе и сентябре 2026 года, сообщили в правительстве Самарской области.

«Регион имеет опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Мы готовимся принять более тысячи участников со всей России. Вход на полуфиналы и финалы по гандболу и пляжному волейболу будет бесплатным», — говорится в сообщении.

В Самаре на набережной под Первомайским спуском пройдут соревнования по пляжному волейболу. Сейчас там разравнивают песок и готовят площадки. В Тольятти турниры примут два объекта. В УСК «Олимп» состоятся игры по гандболу. Яхт-клуб «Остров сокровищ» станет местом проведения парусной регаты. С 25 июня по 1 июля там пройдет «Поволжская регата» — отборочный старт для участников Спартакиады. Спартакиада народов России пройдет в семи регионах по 44 видам спорта. Участие примут более 9000 спортсменов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал