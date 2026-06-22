Мобильный интернет ограничили при ракетной опасности в Самарской области

Ограничение ввели в целях безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня 2026 года, в Самарской области временно ограничили мобильный интернет из-за ракетной опасности. Жители региона могут столкнуться с временными перебоями связи.

Ограничение ввели в целях безопасности. Это необходимо для защиты людей и инфраструктурных объектов. При этом «Комсомольская правда» попала в «белый» список сайтов, которые работают даже при перебоях с мобильным интернетом.

Из-за ракетной опасности в разных частях Самары включили сирены, а также движение транспорта приостановили. Напомним, горожанам о памятке по плану действий при такой угрозе.

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