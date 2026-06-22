Житель Самарской области скрывался в Новосибирске от суда за избиение

Пострадавшему причинили вред здоровью средней тяжести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд отправил под стражу жителя Новокуйбышевска, которого признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Мужчина скрывался от следствия в Новосибирске. Его задержали 19 июня 2026 года, об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Мужчина нарушил меру пресечения, перестал выходить на связь и скрылся в июле 2025 года. Суд изменил подписку о невыезде на заключение под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 апреля 2023 года мужчина вместе с соучастниками избил человека во дворе дома на улице Миронова в Новокуйбышевске. Пострадавшему причинили вред здоровью средней тяжести. За совершенное преступление мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Суд арестовал его до 18 июля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

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