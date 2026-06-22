Самарский водитель троллейбуса победил в номинации на всероссийском конкурсе

За победу боролись 42 водителя из 36 городов России Фото: администрация Самары

Водитель троллейбуса из Самары Виктор Косыгин победил в номинации «Лучший в приемке подвижного состава» на XXII Всероссийском конкурсе профмастерства, который прошел в Санкт-Петербурге. Всего за победу боролись 42 водителя из 36 городов России. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Эта победа подтверждает высокий уровень подготовки наших водителей. Ответственность и забота о безопасности пассажиров у них в приоритете», — сказал глава Самары Иван Носков.

В общем зачете Косыгин занял 6 место. Второй представитель Самары Иван Тюлькин — на 13 строке. Оба работают в городском Трамвайно-троллейбусном управлении. В рамках конкурса также наградили победителей детского фестиваля «Транспорт: будущее». В номинации «Трудовые династии» первое место заняла самарская школьница Полина Зиновьева. Она представила династию работников ТТУ, чья история началась в 1970 году. Завершился конкурс пробегом троллейбусов вокруг Парка Победы в Санкт-Петербурге.

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