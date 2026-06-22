Водитель Kia Sportage выехал на встречку и столкнулся с грузовиками под Сызранью

Водителю легковушки назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

На трассе М-5 в Самарской области иномарка Kia Sportage столкнулась сразу с двумя грузовиками. ДТП произошло 21 июня в Сызранском районе, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. 72-летний водитель иномарки пересек сплошную линию разметки, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Shacman с полуприцепом, за рулем которого был 58-летний мужчина.

«После этого легковой автомобиль вернулся на свою полосу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Scania», – говорится в сводке регионального МВД.

Несмотря на масштабы аварии, пожилой водитель иномарки, похоже, отделался довольно легкими травмами: ему назначили амбулаторное лечение.

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