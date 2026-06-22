Самарцы могут заказать наличные в банковском приложении

За год сервисом воспользовались более 700 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самарской области могут заказывать крупную сумму наличных в банковском приложении. На оформление уходит всего несколько секунд, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отмечают, что в приложении можно выбрать удобное отделение и прийти туда, только чтобы получить заказанные деньги. Ранее клиентам приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

«Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в банковском приложении. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн», - сказал зампред правления Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

По информации банка, воспользоваться сервисом могут люди старше 18 лет. Они могут заказать рубли, доллары или евро. Услуга доступна во всех городах, где есть отделения банка.

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