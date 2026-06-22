В Самаре девушка попалась на уловку мошенников, поверив в выигрыш смартфона

Она поверила мошенникам и перевела на указанный банковский счет 15 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

27-летней жительнице Самары в мессенджере пришло сообщение с неизвестного аккаунта, в котором было написано про бесплатный розыгрыш смартфона. Девушка приняла участие и якобы выиграла. После этого ей написали, что для получения награды нужно внести «организационный взнос». Она поверила мошенникам и перевела на указанный банковский счет 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Полученная сумма не устроила злоумышленников, поэтому они написали девушке, что доставят ей приз, но для этого потребовали дополнительный перевод – уже 11 тысяч рублей. Только в этот момент она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», – рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

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