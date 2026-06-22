В Самаре после ДТП «ВАЗ-2114» отбросило на 46-летнего пешехода

Пешеходу назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре после столкновения двух машин автомобиль отбросило на пешехода. Авария произошла в Кировском районе 21 июня 2026 года в 13:58 на перекрестке у дома 2в по Московскому шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«35-летний водитель «ВАЗ-2114» двигался по круговому перекрестку со стороны улицы Банная. При маневре он столкнулся с Kia Sportage под управлением 28-летней девушки, которая двигалась в направлении Ракитовского шоссе. После удара «ВАЗ» отбросило на 46-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в больницу, ему назначили амбулаторное лечение. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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