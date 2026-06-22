На рынке Самары 20 человек привлекли к ответственности после конфликта

По результатам проверки к административной ответственности привлекли 20 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июня в Самаре на рынке на улице Олимпийской произошел бытовой конфликт. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, установили обоих участников ссоры, и привлекли их к административной ответственности. Параллельно с этим они проверили соблюдение миграционного законодательства на рынке. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«По результатам проверки к административной ответственности привлекли 20 человек», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самаре девушка попалась на уловку мошенников, поверив в выигрыш смартфона.

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