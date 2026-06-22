Пять человек утонули в Самарской области за неделю

Самарцам напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Самарской области на водоемах утонули пять человек. Такой статистикой поделились в ГУ МЧС России по Самарской области. Всего за неделю произошло четыре трагических случая на воде, и в большинстве случаев погибали дети.

Напомним, что за сутки спасатели извлекли из водоемов тела девочки и двух мальчиков. В Красноярском районе утонула 13-летняя девочка, ее тело нашли только на третьи сутки. А в Сергиевском районе в реке Сургут утонули мальчика семи и девяти лет. СК проводит проверки.

Самарцам напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Если вы пришли на отдых с детьми у воды, не оставляйте их без присмотра!

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