В Самаре обсудят, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни

Эксперты расскажут об эффективных методиках по восстановлению бойцов. Фото предоставлено центром "Без барьеров".

Во вторник, 23 июня, в пресс-центре «Комсомольской правды в Самаре» состоится круглый стол «Реабилитация и возвращение к мирной жизни для СВОих». В нем примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», протезно-ортопедических предприятий (ООО «Без Барьеров» и ООО «Ортотех»), а также уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области и психологи.

Участники расскажут о том, какие в регионе проводятся мероприятия для реабилитации бойцов - от получения квалифицированного лечения до полноценного возвращения к мирной жизни. Эксперты обсудят современные технологии протезирования и кинезиотерапии. Расскажут о наиболее эффективных методиках по восстановлению.

Отдельное внимание уделят психологической помощи для бойцов. Специалисты расскажут о терапии для ветеранов и членов их семей.