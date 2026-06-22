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НовостиОбщество22 июня 2026 11:15

В Самаре обсудят, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни

Эксперты в пресс-центре «КП» расскажут о реабилитации и психологической помощи для ветеранов и их родных
Александра НИКОЛЬСКАЯ
Эксперты расскажут об эффективных методиках по восстановлению бойцов. Фото предоставлено центром "Без барьеров".

Эксперты расскажут об эффективных методиках по восстановлению бойцов. Фото предоставлено центром "Без барьеров".

Во вторник, 23 июня, в пресс-центре «Комсомольской правды в Самаре» состоится круглый стол «Реабилитация и возвращение к мирной жизни для СВОих». В нем примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», протезно-ортопедических предприятий (ООО «Без Барьеров» и ООО «Ортотех»), а также уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области и психологи.

Участники расскажут о том, какие в регионе проводятся мероприятия для реабилитации бойцов - от получения квалифицированного лечения до полноценного возвращения к мирной жизни. Эксперты обсудят современные технологии протезирования и кинезиотерапии. Расскажут о наиболее эффективных методиках по восстановлению.

Отдельное внимание уделят психологической помощи для бойцов. Специалисты расскажут о терапии для ветеранов и членов их семей.