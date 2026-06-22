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НовостиПроисшествия22 июня 2026 11:19

В Самарской области компанию оштрафовали на 500 тысяч за коррупцию

В Самарской области мужчина передал руководителю фонда капремонта стройматериалы на сумму свыше 320 тысяч рублей
Елизавета ЖИРНОВА
Руководителя фонда признали виновным в коммерческом подкупе

Руководителя фонда признали виновным в коммерческом подкупе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области коммерческую организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение. Нарушение выявила прокуратура Красноярского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«В марте 2022 года мужчина, действуя в интересах подрядной организации, передал руководителю фонда капремонта стройматериалы на сумму свыше 320 тысяч рублей. Так он пытался ускорить подписание документов по капремонту одного из объектов», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура завела дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица. Суд назначил организации штраф 500 тысяч рублей. Руководителя фонда признали виновным в коммерческом подкупе, его приговорили к лишению свободы.

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